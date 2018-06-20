Комітет з питань економічної політики взяв до відома звіт Кабміну

Комітет одноголосно підтримав таке рішення

Комітет Верховної ради з питань економічної політики одноголосно взяв до відома звіт Кабінету міністрів України. Про це повідомив глава уряду Володимир Гройсман на засіданні комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

"Комітет Верховної ради з питань економічної політики одноголосно взяв до відома звіт уряду. Дякую за оцінку, працюємо на благо людей", - сказав прем'єр.

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики одноголосно взяв до відома звіт Уряду. Дякую за оцінку, працюємо на благо людей. #УрядГройсмана pic.twitter.com/uMX1Wnlrb2 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

Голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук зазначив, що він підготує та внесе постанову щодо розгляду звіту Кабміну у Раді.

"Результативне голосування, одностайне. Всі дуже задоволені. Дуже гарна дискусія. Ви знаєте, це дуже правильно, що такі звіти відбуваються. Обов'язково по регламенту вноситься постанова. Я її підготую, і поставимо на порядок денний. Коли ВР розгляне звіт уряду - питання до голови ВР… Я задоволений, тому що звіт уряду був поданий вчасно. Всі депутати мали можливість з ним ознайомитись", - заявив Іванчук.

Нагадаємо, комітет Верховної ради України з питань економічної політики 20 червня 2018 року на своєму засіданні розглянув звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2017 році.



Раніше комітет парламенту з питань бюджету рекомендував Верховній раді України взяти до відома звіт Кабінету міністрів про виконання закону "Про державний бюджет України на 2017 рік".