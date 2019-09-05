Комитет ВР не видит рисков коррупции в законе Зеленского о реформировании ГПУ

Комитет по вопросам антикоррупционной политики принял решение по законопроекту №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня, 5 сентября, состоялось заседание комитета.

"Первый вопрос - наше заключение на проект закона на внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры. Законопроект подан президентом Украины. Регистрационный номер 1032. Проект решения: законопроект соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, не содержит коррупциогенных факторов. Мы рекомендуем ВРУ принять за основу этот законопроект. Ставлю на голосование", - заявила глава комитета Анастасия Красносельская.

Так, за проект решения проголосовало большинство членов комитета. Четыре члена комитета воздержались. Против проголосовала нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

Напомним, ранее Зеленский предложил Верховной раде провести реформирование Генеральной прокуратуры. Соответствующий проект закона он зарегистрировал в Раде 29 августа.

Зеленский предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора. Также предлагается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также президент предлагает увеличить уровень заработной труда сотрудников органов прокуратуры и уменьшить их количество с 15 до 10 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что законопроект №1032 позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами. По словам главы ГПУ, законопроект даст возможность зайти в систему "другим людям, которые не являются прокурорами".

Добавим, 29 августа в ходе первого пленарного заседания Рада одобрила кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора Украины. За кандидатуру Рябошапки проголосовали 312 народных депутатов.