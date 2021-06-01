Комитет Верховной Рады ускорит внедрение учета газа в энергетических единицах

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг нашел возможность ускорить переход к учету газа в энергетических единицах. Соответствующая норма будет внесена в законопроект №4578-1. Приоритетом комитета ВР является скорость принятия необходимых изменений.

"Комитет понимает важность оперативного перехода Украины на европейскую систему учета газа, и поэтому было предложено альтернативное решение. Новая система учета газа в энергетических единицах (кВт×ч) может быть введена через внесение соответствующих поправок в законопроект № 4578-1. Окончательного решения по какому пути будет рассматриваться этот вопрос нет, но в приоритете Комитета - скорость принятия необходимых изменений", - отметил он.

В Верховной Раде уже почти два года находится законопроект №2553, предусматривающий введение учета газа в энергетических единицах (кВт×ч). Но, как отметил Андрей Герус, в тексте документа была обнаружена техническая ошибка в части учета коэффициентов закачки/выкачки газа из подземных газохранилищ. И повторное рассмотрение возможно только после исправления ошибки и сверки последней версии текста. И на это требуется определенное время.