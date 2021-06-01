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Комитет Верховной Рады ускорит внедрение учета газа в энергетических единицах

Автор: РБК-Украина

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг нашел возможность ускорить переход к учету газа в энергетических единицах. Соответствующая норма будет внесена в законопроект №4578-1. Приоритетом комитета ВР является скорость принятия необходимых изменений.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Андрей Герус на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Комитет понимает важность оперативного перехода Украины на европейскую систему учета газа, и поэтому было предложено альтернативное решение. Новая система учета газа в энергетических единицах (кВт×ч) может быть введена через внесение соответствующих поправок в законопроект № 4578-1. Окончательного решения по какому пути будет рассматриваться этот вопрос нет, но в приоритете Комитета - скорость принятия необходимых изменений", - отметил он.

В Верховной Раде уже почти два года находится законопроект №2553, предусматривающий введение учета газа в энергетических единицах (кВт×ч). Но, как отметил Андрей Герус, в тексте документа была обнаружена техническая ошибка в части учета коэффициентов закачки/выкачки газа из подземных газохранилищ. И повторное рассмотрение возможно только после исправления ошибки и сверки последней версии текста. И на это требуется определенное время.

Напомним, что в начале апреля 2021 года, в подземных хранилищах газа оказались заблокированными около 10 млрд куб. м газа, принадлежащих иностранным трейдерам. Блокировка была связана с тем, что Энергетическая таможня начала декларирование газа, хранившегося в режиме "таможенный склад" в единицах энергии. Этого требует закон "О таможенном тарифе". Намерения ввести в Украине учет газа в энергетических единицах периодически возникают с 2016 года.

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