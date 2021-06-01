Комітет Верховної Ради прискорить впровадження обліку газу в енергетичних одиницях

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг знайшов можливість прискорити перехід до обліку газу в енергетичних одиницях. Відповідна норма буде внесена в законопроект №4578-1. Пріоритетом комітету ВР є швидкість прийняття необхідних змін.

"Комітет розуміє важливість оперативного переходу України на європейську систему обліку газу, і тому було запропоновано альтернативне рішення. Нова система обліку газу в енергетичних одиницях (кВт-год) може бути введена через внесення відповідних поправок до законопроекту № 4578-1. Остаточного рішення яким шляхом буде розглядатися це питання немає, але в пріоритеті Комітету - швидкість прийняття необхідних змін", - зазначив він.

У Верховній Раді вже майже два роки перебуває законопроект №2553, що передбачає введення обліку газу в енергетичних одиницях (кВт-год). Але, як зазначив Андрій Герус, В тексті документа була виявлена технічна помилка в частині обліку коефіцієнтів закачування/викачування газу з підземних газосховищ. І повторний розгляд можливий тільки після виправлення помилки і звірки останньої версії тексту. І на це потрібен певний час.