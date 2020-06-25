Комитет ТЭК Рады поддержал законопроект Кабмина о сокращении зеленых тарифов

Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству согласовал передачу в парламент для первого чтения законопроект Кабинета министров №3658, который предусматривает сокращение зеленых тарифов и урегулирует кризис в зеленой энергетике. За соответствующее решение проголосовали почти все депутаты комитета.

Об этом сообщается на сайте комитета.

Напомним, сегодня Секретариат энергетического сообщества опубликовал заявление, в котором указал, что народные депутаты Украины должны до выхода на летние каникулы (середина июля) проголосовать за принятие в Верховной раде правительственного законопроекта №3658.

Согласно позиции организации, подписание меморандума с двумя основными ассоциациями, представляющих инвесторов в возобновляемую энергетику и правительством Украины 10 июня 2020 года в рамках процесса медиации является важным достижением.

При этом Энергосообщество указало, что проблемы зеленой энергетики являются лишь частью из большого перечня проблем, которые существуют на рынке электроэнергии Украины.

Как сообщалось ранее, глава Кабмина Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса.

По словам премьера, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет.

Ключевые положения законопроекта №3658 предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС введенных в эксплуатацию до 2020 года на 7,5%, для СЭС – на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (15 млрд грн) перед предприятиями зеленой электроэнергии - 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.