Комітет ПЕК Ради підтримав законопроект Кабміну про скорочення зелених тарифів

Комітет по енергетиці та житлово-комунальному господарству погодив передачу в парламент для першого читання законопроект Кабінету міністрів №3658, який передбачає скорочення зелених тарифів і врегулює кризу в зеленій енергетиці. За відповідне рішення проголосували майже всі депутати комітету.

Про це повідомляється на сайті комітету.

Нагадаємо, сьогодні Секретаріат енергетичного співтовариства опублікував заяву, в якій вказав, що народні депутати України повинні до виходу на літні канікули (середина липня) проголосувати за ухвалення у Верховній раді урядового законопроекту №3658.

Згідно з позицією організації, підписання меморандуму з двома основними асоціаціями, що представляють інвесторів у відновлювану енергетику та урядом України 10 червня 2020 року в рамках процесу медіації є важливим досягненням.

При цьому Енергоспівтовариства вказало, що проблеми зеленої енергетики є лише частиною з великого переліку проблем, які існують на ринку електроенергії України.

Як повідомлялося раніше, глава Кабміну Денис Шмигаль підписав з представниками інвесторів в зелену енергетику меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи.

За словами прем'єра, пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю грунтуватися на положеннях, які прописані в меморандумі – на інші поступки щодо зниження зелених тарифів уряд не піде.

Ключові положення законопроекту №3658 припускають зниження зелених тарифів для ВЕС введених в експлуатацію до 2020 року на 7,5%, для СЕС – на 15%. Також він встановлює відповідальність за небаланси виробникам ВДЕ у 2021 році в розмірі 50% від помилки прогнозу і 100% у 2021 році. Також він вказує, що держава вирішить проблему поточної заборгованості (15 млрд грн) перед підприємствами зеленої електроенергії - 40% до кінця 2020 року і по 15% щокварталу до кінця 2021 року.