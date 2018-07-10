Комітет свободи слова розгляне обмеження доступу ЗМІ до кулуарів Ради 11 липня

Замголови комітету пояснила, що рішення регламентного комітету щодо обмеження має рекомендаційний статус

У середу, 11 липня 2018 року, комітет з питань свободи словами розгляне питання акредитації журналістів у Верховній раді, а також питання обмеження доступу ЗМІ до кулуарів. Про це заявила перший заступник голови комітету Верховної ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, народний депутат Ольга Червакова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми як комітет з питань свободи слова та інформаційної політики будемо завтра розглядати це питання. Я думаю, що ми будемо рекомендувати спікеру Андрію Парубію при підписанні або непідписанні цього рішення врахувати думку журналістів. Я думаю, що зараз від позиції журналістів залежатиме, яке рішення прийме спікер", - повідомила Червакова.

За її словами, рішення регламентного комітету має лише рекомендаційний статус.

Нардеп зазначила, що при прес-службі ВР пропонується створити громадську раду парламентських журналістів, які будуть надавати рекомендації стосовно надання акредитацій.

"Зараз у Верховній раді існує ідея відокремити справжніх журналістів ВР від тих, хто насправді не займається журналістською діяльністю… Відповідно, ми пропонуємо змінити положення про акредитацію для того, щоб прес-служба отримала інструментарій надавати відмови тим журналістам, які журналістами не є. Ми розглядали декілька механізмів. Наприклад, журналіст має надати (прес-службі, - ред.) приклади своїх статей, сюжетів з ВР. По-друге, при прес-службі ВР пропонується створити громадську раду парламентських журналістів, які будуть надавати рекомендації стосовно надання акредитацій", - додала вона.

Нагадаємо, комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної пади пропонує закрити кулуари ВР для журналістів. Так, у комітеті ініціюють закриття першого і другого поверхів кулуарів для представників ЗМІ, а натомість пропонують створити прес-центр на третьому поверсі кулуарів Ради і розмістити там місця для роботи журналістів.