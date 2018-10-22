Комитет свободы слова предложил языковые квоты для печатных СМИ

Фото: Виктория Сюмар (rada.gov.ua)

Соответствующая поправка будет подана комитетом по вопросам свободы слова и информационной политики

Ко второму чтению языкового законопроекта будет подана поправка о постепенном введении языковых квот для печатных СМИ, которые смогут перейти с русского на украинский язык. Об этом сообщила председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если мы внедряли квоты на телевидение, или на радио, то мы создавали рабочие места для авторов и исполнителей. А здесь мы фактически убиваем работу для издателей. Поэтому сегодня мы говорим о введении переходного периода, в течение которого сами газеты, сами журналы будут давать частицами увеличение украинского языка. Например, интервью будут давать на украинском языке", - сообщила Сюмар.

По ее словам, переходный период для газет и журналов продлится от 2 до 5 лет. Ведь на Юге и Востоке Украины пресса выдается в основном на русском языке.

"Я уверена, что это вопрос(переходный период, - ред.) будет около 2 лет для общенациональных изданий и 5 лет, например, для региональных изданий. Ведь для изданий в Одессе, в зоне ведения боевых действий нужно проводить более гибкую политику. Или так, или путем саморегуляции, потому что прописывать двуязычие в газетах это тоже не совсем правильно. Они должны понимать, что нужно приучать своего читателя", - сообщила Сюмар.

По ее словам, соответствующая поправка будет подана комитетом по вопросам свободы слова и информационной политики. А после этого рассмотрена профильным комитетом, который готовит языковой законопроект для рассмотрения в ВР.

"Сейчас мы подготовили эти поправки, мы их сейчас подадим и они уже будут учтены ко второму чтению", - добавила Сюмар.

В свою очередь помощник председателя комитета по вопросам культуры и духовности Юрий Крайняк в комментарии РБК-Украина подтвердил, что представители комитета также поддерживают идею введения перехода печатных изданий на украинский язык.

"В части печатных средств массовой информации, речь шла о том, чтобы разрешить выдавать без ограничений прессу на языках стран Европейского союза. А также о том, чтобы установить более длительный переходный период к переходу на такую формулу, чтобы была возможность подготовиться к переходу людям которые работают в этом бизнесе", - пояснил помощник нардепа

Он также подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на рабочей группе комитета ВР по вопросам культуры и духовности.

"Но я не слышал от членов комитета (предложения, - ред.) чтобы совершенно полностью отказаться от идеи ввести украинский язык практически полностью в этом секторе. Впрочем, решение принимает не один депутат. Будет непосредственно рабочая группа, которая при комитете будет готовить текст ко второму чтению", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины провалила в первом чтении законопроект №8441 "О внесении изменений в закон "О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации".