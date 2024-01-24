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Комітет Сенату США схвалив закон про конфіскацію російських активів на користь України

Архівне фото: Комітет Сенату США схвалив закон про конфіскацію російських активів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Комітет Сенату США сьогодні, 24 січня, схвалив закон, який допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи і передати їх Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав 20 голосами "закон про відновлення економічного процвітання і можливостей для українців".

Якби його ухвалили Сенат і Палата представників у повному складі та підписав президент Джо Байден, цей закон відкрив би шлях до першої в історії Вашингтону конфіскації активів Центрального банку країни, з якою він не перебуває у стані війни.

Голова комітету Демократичної партії з міжнародних відносин сенатор Бен Кардін з оптимізмом дивився на те, що законопроєкт стане законом, зазначивши, що він користується широкою підтримкою як з боку демократів і республіканців у Сенаті та Палаті представників, так і з боку адміністрації Джо Байдена.

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив аналогічний законопроєкт, який також отримав переважну підтримку обох партій.

Передача Україні російських активів

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.

Вчора Bloomberg писало, що Європейський союз просунувся у реалізації планів щодо запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених активів російського Центрального банку. При цьому ЄС поки що не має наміру конфіскувати ці гроші.

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