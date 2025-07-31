Комітет Сенату США схвалив виділення 1 млрд доларів допомоги Україні

Згідно з документом, комітет погодив виділення 852 млрд доларів для Міністерства оборони США на наступний фінансовий рік, який завершиться 30 вересня 2026 року.

Це на 21,7 млрд доларів або на 2,6% більше, ніж було запропоновано в бюджеті президента США Дональда Трампа.

Як зазначає агенство, законопроєкт підтримали 26 сенаторів, "проти" голосували троє, що свідчить про широке двопартійне схвалення ініціативи.

"Не тільки попередня адміністрація, але й нинішня недооцінила рівень викликів, які постали перед нами", - заявив сенатор-республіканець Мітч Макконнелл.

Серед ключових положень законопроєкту - 800 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 млн доларів на Балтійську ініціативу безпеки, значна частина якої буде спрямована на підтримку України у боротьбі з російським вторгненням.