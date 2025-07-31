Комитет Сената США одобрил выделение 1 млрд долларов помощи Украине

Комитет Сената США по вопросам ассигнований одобрил законопроект о расходах на оборону в 2026 году. Он предусматривает около 1 млрд долларов на военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно документу, комитет согласовал выделение 852 млрд долларов для Министерства обороны США на следующий финансовый год, который завершится 30 сентября 2026 года.
Это на 21,7 млрд долларов или на 2,6% больше, чем было предложено в бюджете президента США Дональда Трампа.
Как отмечает агенство, законопроект поддержали 26 сенаторов, "против" голосовали трое, что свидетельствует о широком двухпартийном одобрении инициативы.
"Не только предыдущая администрация, но и нынешняя недооценила уровень вызовов, которые стоят перед нами", - заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл.
Среди ключевых положений законопроекта - 800 млн долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 млн долларов на Балтийскую инициативу безопасности, значительная часть которой будет направлена на поддержку Украины в борьбе с российским вторжением.
Напомним, недавно комитет Сената США по вопросам вооруженных сил одобрил 500 млн долларов на оказание помощи Украине в области безопасности в рамках проекта закона о национальной обороне на 2026 финансовый год.
Закон о национальной обороне (NDAA) ежегодно определяет финансирование и полномочия вооруженных сил США, чтобы гарантировать их боеспособность. Проект, одобренный комитетом 9 июля, предусматривает продление помощи Украине до 2028 года с повышением финансирования с 300 до 500 млн долларов.