Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

Фото: Кит Дейтон (army.mil)

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине. Теперь его кандидатуру должен утвердить полный состав верхней палаты Конгресса, большинство в которой имеют республиканцы.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Председатель комитета по иностранным делам Джим Риш убежден, что кандидатура Дейтона вскоре будет утверждена Сенатом США.

"Я рад, что комитет сегодня утром утвердил пятнадцать кандидатов (на разные должности, - ред.). Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", - сказал он.

Отметим, что генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа К. Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по обороне Соединенных Штатов в Украине. Ранее Дейтон служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп номинировал генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

Должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа.