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Кандидат на пост посла США обещает отстаивать двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе

Вашингтон, Четверг 06 августа 2020 02:01
Кандидат на пост посла США обещает отстаивать двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе
Фото: Киіт Дейтон (army.mil)
Автор: Инна Собора

Дейтон назвал свою задачу на посту посла в Украине

Двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе США является ее крупнейшим стратегическим активом. После назначения послом в Украине Кот Дейтон собирается ее отстаивать.

Об этом пишет "Голос Америки".

Кандидат на должность посла США в Украине сделал такое заявление, отвечая на вопрос, может ли посол встречаться с представителями избирательной кампании президента США.

"На посту посла США в Украине я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы защитить эту двухпартийную поддержку и буду рассматривать любые запросы об аудиенции очень критично", - заявил Дейтон.

Дейтон также отметил, что не будет проводить встречи с представителями избирательных кампаний США, если те будут преследовать политические цели.

Вероятный будущий посол также подчеркнул важность экономической поддержки Украины в условиях введения ею реформ.

Ранее Дейтон оценил количественную присутствие российских военных на Донбассе.

Напомним, в интервью РБК-Украина посол Украины в США Владимир Ельченко назвал сроки, когда Дейтона могут назначить послом США в Украине.

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