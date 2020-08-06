Кандидат на пост посла США обещает отстаивать двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе

Дейтон назвал свою задачу на посту посла в Украине
Двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе США является ее крупнейшим стратегическим активом. После назначения послом в Украине Кот Дейтон собирается ее отстаивать.
Об этом пишет "Голос Америки".
Кандидат на должность посла США в Украине сделал такое заявление, отвечая на вопрос, может ли посол встречаться с представителями избирательной кампании президента США.
"На посту посла США в Украине я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы защитить эту двухпартийную поддержку и буду рассматривать любые запросы об аудиенции очень критично", - заявил Дейтон.
Дейтон также отметил, что не будет проводить встречи с представителями избирательных кампаний США, если те будут преследовать политические цели.
Вероятный будущий посол также подчеркнул важность экономической поддержки Украины в условиях введения ею реформ.
Ранее Дейтон оценил количественную присутствие российских военных на Донбассе.
Напомним, в интервью РБК-Украина посол Украины в США Владимир Ельченко назвал сроки, когда Дейтона могут назначить послом США в Украине.