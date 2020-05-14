Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру посла США в Украине

Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)

Послом станет Кит Дейтон

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Соответственное сообщение появилось вечером в четверг 14 мая.

"Кита Дейтона из Вашингтона назначить чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа К. Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по обороне Соединенных Штатов в Украине. Ранее Дейтон служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

Должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа.

Автор: Инна Собора