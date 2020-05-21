ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет Сената США направил повестку в рамках расследования по Burisma

Новости » Политика     21.05.2020 - 00:10
Комитет Сената США направил повестку в рамках расследования по Burisma
Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Все республиканцы поддержали резолюцию

Контролируемый республиканцами комитет Сената США принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом - сыном бывшего вице-президента Джо Байдена. Он должен предоставить документы, касающиеся работы в украинской энергетической компании Burisma.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сенаторы, входящие в состав Комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления, проголосовали по партийному принципу. Все республиканцы (8) поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, касающиеся работы Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma, тогда как все демократы (6) высказались против.

Предложение направить повестку с целью получить информацию от компании Blue Star Strategies, фирмы, сотрудничавшей с Burisma, исходило от главы комитета Рона Джонсона.

Ранее сообщалось, что Комитет Сената США по вопросам национальной безопасности и правительственных отношений должен решить, требовать ли в Blue Star Strategies документы, датированные от 2013 года до настоящего времени, связанные с ее работой на Burisma.

Напомним, адвокат президента Соединенных Штатов Америки Руди Джулиани заявлял, что не видел заявление посланцев Дональда Трампа в Украине, которое касалось расследования по делу Burisma, в которой фигурировал Хантер Байден.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Джозеф БайденСенат США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь