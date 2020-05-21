ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет Сенату США направив повістку в рамках розслідування по Burisma

Новини » Політика     21.05.2020 - 00:10
Комітет Сенату США направив повістку в рамках розслідування по Burisma
Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Всі республіканці підтримали резолюцію

Контрольований республіканцями комітет Сенату США прийняв рішення про направлення повістки в рамках розслідування, пов'язаного з Хантером Байденом - сином колишнього віце-президента Джо Байдена. Він повинен надати документи, що стосуються роботи в українській енергетичній компанії Burisma.

Про це пише "Голос Америки".

Сенатори, що входять до складу Комітету з внутрішньої безпеки та питань державного управління, проголосували за партійним принципом. Всі республіканці (8) підтримали резолюцію, що вимагає надати документи, що стосуються роботи Байдена-молодшого в українській енергетичній компанії Burisma, тоді як всі демократи (6) висловилися проти.

Пропозиція направити повістку з метою отримати інформацію від компанії Blue Star Strategies, фірми, яка співпрацювала з Burisma, виходила від глави комітету Рона Джонсона.

Раніше повідомлялося, що Комітет Сенату США з питань національної безпеки і урядових відносин повинен вирішити, чи вимагати в Blue Star Strategies документи, датовані від 2013 року до теперішнього часу, пов'язані з її роботою Burisma.

Нагадаємо, адвокат президента Сполучених Штатів Америки Руді Джуліані заявляв, що не бачив заяву посланців Дональда Трампа в Україні, яке стосувалося розслідування по справі Burisma, в якій фігурував Хантер Байден.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Джозеф БайденСенат США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся