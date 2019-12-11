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Комитет сегодня рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса

Новости » Политика     11.12.2019 - 12:18
Комитет сегодня рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Заседание состоится в 16:00

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады 11 декабря рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса. Об этом говорится в расписании Комитета.

Заседание пройдет в 16:00. Законопроект определен как главный. В частности, будет рассмотрено внесение изменений в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Напомним, РБК-Украина писало, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в парламенте изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Речь идет о продлении закона об особом статусе ОРДЛО, о чем говорилось на саммите лидеров "нормандской четверки".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после саммита "нормандской четверки" сообщил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. Закон продолжит действовать как временный.

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