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Комітет сьогодні розгляне законопроект про особливий статус Донбасу

Новини » Політика     11.12.2019 - 12:18
Комітет сьогодні розгляне законопроект про особливий статус Донбасу
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Засідання відбудеться о 16:00

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради 11 грудня розгляне законопроект про особливий статус Донбасу. Про це йдеться в розкладі Комітету.

Засідання відбудеться о 16:00. Законопроект визначений як головний. Зокрема, буде розглянуто внесення змін до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його заступник Олександр Корнієнко зареєстрували в парламенті зміни в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Мова йде про продовження закону про особливий статус ОРДЛО, про що йшлося на саміті лідерів "нормандської четвірки".

Раніше президент України Володимир Зеленський після саміту "нормандської четвірки" повідомив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік. Закон продовжить діяти як тимчасовий.

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