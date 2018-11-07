Комитет рекомендует ВР запретить продажу алкоголя и сигарет лицам моложе 21 года

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Проект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам здравоохранения рекомендует Верховной раде Украины принять законопроект №8437 о запрете продажи алкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Так, проект закона был рассмотрен на заседании комитета, которое состоялось 6 ноября.

"При обсуждении депутаты отмечали, что, по их мнению, увеличение возраста лиц, в отношении которых будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков и табачных изделий, позволит остановить распространение потребления этих вредных для здоровья товаров среди детей и подростков. Комитет поддержал данный законопроект и рекомендовал Верховной раде принять его в первом чтении и за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 октября решение о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00 в Киеве вступило в силу. Соответствующее решение Киевсовета было опубликовано в коммунальной газете "Хрещатик".

Так, решение касается запрета торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах, при этом запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября в Украине выросли минимальные цены на алкоголь.