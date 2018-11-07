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Комітет рекомендує ВР заборонити продаж алкоголю та цигарок особам молодше 21 року

Новини » Політика    07.11.2018 - 13:44
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Проект рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань охорони здоров’я рекомендує Верховній раді України ухвалити законопроект №8437 щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 21 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Так, проект закону було розглянуто під час засідання комітету, яке відбулося 6 листопада.

"Під час обговорення депутати наголошували, що, на їхню думку, збільшення віку осіб, стосовно яких буде діяти заборона на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів, дозволить зупинити поширення споживання цих шкідливих для здоров’я товарів серед дітей та підлітків. Комітет підтримав даний законопроект і рекомендував Верховній раді прийняти його у першому читанні і за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня рішення про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00 в Києві набуло чинності. Відповідне рішення Київради було опубліковано в комунальній газеті "Хрещатик".

Так, рішення стосується заборони торгівлі столовим вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в магазинах, при цьому заборона не поширюється на ресторани, кафе і бари.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня в Україні зросли мінімальні ціни на алкоголь.

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