Комитет рекомендует ВР урегулировать статус служащих местного самоуправления

Комитет будет настаивать на первоочередном рассмотрении законопроекта на следующей пленарной неделе

Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона №8369 "О внесении изменений в закон "О службе в органах местного самоуправления". Об этом сообщает информационное управление ВР.

Так, проектом планируется урегулировать статус служащих местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления; обеспечить политическую нейтральность служащих местного самоуправления; предоставить органам местного самоуправления полномочия самостоятельно решать вопросы формирования условий оплаты труда должностных лиц местного самоуправления, другие вопросы прохождения службы в органах местного самоуправления и установление общих правил и гарантий для осуществления таких полномочий.

Также предусматривается адаптация основ службы в органах местного самоуправления к концептуальным подходам, заложенным законом "О государственной службе", в частности относительно общих принципов службы, принципов, прав и обязанностей служащих местного самоуправления, деполитизации службы, классификации должностей в органах местного самоуправления и рангов служащих , оценки результатов служебной деятельности, порядка, оснований для привлечения служащего к дисциплинарной ответственности и видов дисциплинарных проступков и дисциплинарных взысканий , оснований прекращения службы и тому подобное.

Проектом предлагается упорядочить структуру заработных плат путем увеличения доли должностного оклада (основной части), уменьшения количества и доли надбавок и премий (дополнительных и стимулирующих выплат) для повышения стабильности заработной платы служащих местного самоуправления и создать условия для повышения квалификации выборных должностных лиц и служащих местного самоуправления.

Подчеркивается, что специальный представитель генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя в письме в адрес комитета подчеркнул, что реализация положений законопроекта является важным условием дальнейшей децентрализации в Украине и будет способствовать профессионализации службы и обеспечению ее достаточной профессиональной независимости.

"По результатам обсуждения члены комитета единогласно пришли к выводу рекомендовать Верховной раде принять проект закона о внесении изменений в закон "О службе в органах местного самоуправления" (реестр. № 8369) по результатам рассмотрения в первом чтении", - говорится в сообщении.

Так, комитет будет настаивать на первоочередном рассмотрении законопроекта на пленарной неделе с 19 по 22 июня 2018 года.

Напомним, в апреле Кабинет министров Украины одобрил изменения в свой Регламент для ускорения реформы государственной службы.