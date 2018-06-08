Комітет рекомендує ВР врегулювати статус службовців місцевого самоврядування

Комітет наполягатиме на першочерговому розгляді законопроекту на наступному пленарному тижні

Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону №8369 "Про внесення змін до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування". Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Так, проектом планується врегулювати статус службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування; забезпечити політичну нейтральність службовців місцевого самоврядування; надати органам місцевого самоврядування повноваження самостійно вирішувати питання формування умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, інші питання проходження служби в органах місцевого самоврядування та встановлення загальних правил та гарантій для здійснення таких повноважень.

Також передбачається адаптація основ служби в органах місцевого самоврядування до концептуальних підходів, закладених законом "Про державну службу", зокрема щодо загальних засад служби, принципів, прав та обов’язків службовців місцевого самоврядування, деполітизації служби, класифікації посад в органах місцевого самоврядування та рангів службовців, оцінювання результатів службової діяльності, порядку, підстав для притягнення службовця до дисциплінарної відповідальності та видів дисциплінарних проступків і дисциплінарних стягнень, підстав припинення служби тощо.

Проектом пропонується упорядкувати структуру заробітних плат шляхом збільшення частки посадового окладу (основної частини), зменшення кількості та частки надбавок та премій (додаткових та стимулюючих виплат) для підвищення стабільності заробітної плати службовців місцевого самоврядування та створити умови для підвищення кваліфікації виборних посадових осіб та службовців місцевого самоврядування.

Підкреслюється, що спеціальний представник генерального секретаря Ради Європи в Україні Режі Брійя у листі на адресу комітету наголосив, що реалізація положень законопроекту є важливою умовою подальшої децентралізації в Україні та сприятиме професіоналізації служби і забезпеченню її достатньої професійної незалежності.

"За наслідками обговорення члени комітету одноголосно дійшли висновку рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону про внесення змін до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" (реєстр. № 8369) за наслідками розгляду у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Так, комітет наполягатиме на першочерговому розгляді законопроекту на пленарному тижні з 19 по 22 червня 2018 року.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України схвалив зміни до свого Регламенту для прискорення реформи державної служби.