Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Комітет рекомендує ВР врегулювати статус службовців місцевого самоврядування

НовиниПолітика    08.06.2018 - 13:49
Фото: ВРУ (РБК-Україна)
Фото: ВРУ (РБК-Україна)

Комітет наполягатиме на першочерговому розгляді законопроекту на наступному пленарному тижні

Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону №8369 "Про внесення змін до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування". Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Так, проектом планується врегулювати статус службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування; забезпечити політичну нейтральність службовців місцевого самоврядування; надати органам місцевого самоврядування повноваження самостійно вирішувати питання формування умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, інші питання проходження служби в органах місцевого самоврядування та встановлення загальних правил та гарантій для здійснення таких повноважень.

Також передбачається адаптація основ служби в органах місцевого самоврядування до концептуальних підходів, закладених законом "Про державну службу", зокрема щодо загальних засад служби, принципів, прав та обов’язків службовців місцевого самоврядування, деполітизації служби, класифікації посад в органах місцевого самоврядування та рангів службовців, оцінювання результатів службової діяльності, порядку, підстав для притягнення службовця до дисциплінарної відповідальності та видів дисциплінарних проступків і дисциплінарних стягнень, підстав припинення служби тощо.

Проектом пропонується упорядкувати структуру заробітних плат шляхом збільшення частки посадового окладу (основної частини), зменшення кількості та частки надбавок та премій (додаткових та стимулюючих виплат) для підвищення стабільності заробітної плати службовців місцевого самоврядування та створити умови для підвищення кваліфікації виборних посадових осіб та службовців місцевого самоврядування.

Підкреслюється, що спеціальний представник генерального секретаря Ради Європи в Україні Режі Брійя у листі на адресу комітету наголосив, що реалізація положень законопроекту є важливою умовою подальшої децентралізації в Україні та сприятиме професіоналізації служби і забезпеченню її достатньої професійної незалежності.

"За наслідками обговорення члени комітету одноголосно дійшли висновку рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону про внесення змін до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" (реєстр. № 8369) за наслідками розгляду у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Так, комітет наполягатиме на першочерговому розгляді законопроекту на пленарному тижні з 19 по 22 червня 2018 року.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України схвалив зміни до свого Регламенту для прискорення реформи державної служби.

Наступного пленарного тижня Рада розгляне законопроекти з захисту прав дитини, - Петренко Рада утворила ТСК для розслідування фактів розкрадання у ЗСУ з 2004 по 2017
Теги публікації: Верховна Рада, местное самоуправление, госслужба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся