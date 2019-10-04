Фракция "Слуга народа" поддержит программу действий Кабмина

Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Фракция приняла решение во время заседания 4 октября

На заседании фракции "Слуга народа" принято решение поддержать Программу действий Кабинета министров. Об этом сообщила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании фракции "Слуга народа", которое состоялось утром 4 октября.

"Премьер-министр сегодня будет представлять программу действий правительства. Вчера соответствующий комитет рассмотрел программу действий правительства. Присутствовали министры, которые докладывали. Присутствовал министр Милованов, Маркарова. Сегодня мы сможем услышать премьер-министра, который доложит основные направления программы действий правительства. Фракцией было принято решение голосовать и поддержать программу действий ", - заявила Верещук.

Напомним, 29 сентября в Верховной раде был зарегистрирован проект постановления №2186 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины". Кабинет министров презентовал программу 30 сентября. В программе действий правительства заложено привлечения прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет.