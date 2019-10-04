ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фракция "Слуга народа" поддержит программу действий Кабмина

Новости » Политика    04.10.2019 - 11:08
Фракция "Слуга народа" поддержит программу действий Кабмина
Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Фракция приняла решение во время заседания 4 октября

На заседании фракции "Слуга народа" принято решение поддержать Программу действий Кабинета министров. Об этом сообщила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании фракции "Слуга народа", которое состоялось утром 4 октября.

"Премьер-министр сегодня будет представлять программу действий правительства. Вчера соответствующий комитет рассмотрел программу действий правительства. Присутствовали министры, которые докладывали. Присутствовал министр Милованов, Маркарова. Сегодня мы сможем услышать премьер-министра, который доложит основные направления программы действий правительства. Фракцией было принято решение голосовать и поддержать программу действий ", - заявила Верещук.

Напомним, 29 сентября в Верховной раде был зарегистрирован проект постановления №2186 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины". Кабинет министров презентовал программу 30 сентября. В программе действий правительства заложено привлечения прямых иностранных инвестиций в размере 50 млрд долларов в течение следующих 5 лет.

Новый состав ЦИК проверят после назначения Кабмин планирует до конца года перевести документооборот с Радой в электронную форму
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь