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Комітет рекомендує ВР визначити основні принципи розвитку аграрної держполітики

НовиниПолітика    25.06.2018 - 11:42
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Проект закону рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №8171 "Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку". Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Основною метою цього законопроекту є створення законодавчої основи для закріплення основних засад реалізації ефективної державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку. Положеннями проекту пропонується визначити основні принципи і пріоритети розвитку державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку в Україні з метою забезпечення стабільного розвитку агропромислового комплексу та сталого сільського розвитку, доступу суб’єктів усіх форм господарювання до агропромислових ринків.

"За результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді України прийняти проект закону України про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку (№ 8171) за основу з урахуванням висловлених пропозицій", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує ВР прийняти за основу законопроект № 6527-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо становлення та розвитку сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки" (доопрацьований).

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Теги публікації: Агропромышленный комплекс, комитет, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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