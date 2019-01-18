Комитет рекомендует Раде закрепить в Конституции курс на НАТО и ЕС

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Рада в феврале сможет проголосовать за изменения в Конституцию

Правовой комитет Верховной рады рекомендует парламенту закрепить в Конституции внешнеполитический курс на вступление в НАТО и Евросоюз. Об этом заявил замглавы комитета, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Василий Яницкий, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

По его словам, комитет рекомендовал Раде поддержать за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса на вступление в Евросоюз и НАТО.

"Уже в феврале парламент сможет проголосовать за изменения в Конституцию. Вступление Украины в ЕС и в НАТО является частью стратегии деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России", - подчеркнул Яницкий.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал народных депутатов начать следующую десятую сессию Верховной рады с внесения изменений в Конституцию Украины.

В декабре спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Украина еще не готова к членству в НАТО.

"Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готово достичь консенсуса относительно принятия ее в свой состав. И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении", - отметил он.