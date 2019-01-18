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Комітет рекомендує Раді закріпити у Конституції курс на НАТО та ЄС

Новини » Політика    18.01.2019 - 09:49
Комітет рекомендує Раді закріпити у Конституції курс на НАТО та ЄС
Ілюстративне фото (solydarnist.org)

Рада в лютому зможе проголосувати за зміни до Конституції

Правовий комітет Верховної ради рекомендує парламенту закріпити в Конституції зовнішньополітичний курс на вступ до НАТО та Євросоюзу. Про це заявив заступник голови комітету, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Василь Яніцький, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.

За його словами, комітет рекомендував Раді підтримати за основу і в цілому законопроект про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу на вступ до Євросоюзу і НАТО.

"Вже в лютому парламент зможе проголосувати за зміни до Конституції. Вступ України до ЄС і в НАТО є частиною стратегії деколонізації і виходу нашої держави із сфери впливу Росії", - підкреслив Яніцький.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко закликав народних депутатів розпочати наступну десяту сесію Верховної ради з внесення змін до Конституції України.

У грудні спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Україна ще не готова до членства в НАТО.

"Україна ще не готова до членства. НАТО також не готове досягти консенсусу щодо прийняття її до свого складу. І ми хотіли б побачити рух у цьому напрямку", - зазначив він.

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