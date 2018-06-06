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Комитет рекомендует Раде запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018

НовостиПолитика    06.06.2018 - 16:02
Иллюстративное фото (facebook.com fifaworldcup)
Иллюстративное фото (facebook.com fifaworldcup)

Комитет поддержал соответствующий проект постановления №8343

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России. Об этом написала депутат ВР от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова на своей странице в соцсети Facebook.

"Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу", - отметила нардеп.

 

Комітет підтримав проект постанови про заборону телеканалам транслювати чемпіонат світу з футболу. От буде западло, якщо Росія програє, а ми це не покажем )))

Опубліковано Olga Chervakova 6 червня 2018 р.

Кроме того, медиаэксперт Светлана Остапа в своем Twitter также сообщила, что комитет поддержал соответствующий проект постановления №8343.

"Комитет свободы слова поддержал проект постановления 8343 о недопущении трансляции ЧМ по футболу в России", - написала она.

Так, соответствующий документ был внесен в парламент 11 мая. Проектом предлагается признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ в рамках проведения чемпионата, будет считаться таковой, которая нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Россией части территории Украины.

Напомним, ранее первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко призвала граждан Украины воздержаться от поездки в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу. "Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну- агрессор, где вас могут задержать. Затем украинская власть будет бессильна направить к вам консулов", - подчеркивала Геращенко.

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Теги публикации: Российская Федерация, комитет, чемпионат мира, Ольга Червакова, Верховная Рада, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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