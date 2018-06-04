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Геращенко призвала украинцев не ехать на Чемпионат мира по футболу в РФ

НовостиОбщество    04.06.2018 - 12:20
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Вице-спикер отметила, что во время такой поездки существует угроза незаконного задержания

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко призвала граждан Украины воздержаться от поездки в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу. Об этом она сказала во время заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я очень прошу не забывать, что вызов Украине - это война. Пользуясь случаем, позвольте обратиться к тем пяти тысячам украинцев, которые якобы купили билеты на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут задержать. Затем украинская власть будет бессильна направить к вам консулов. Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что либо, что происходит на территории РФ", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее Комитет защиты журналистов (CPJ) опубликовал предупреждение для представителей СМИ об опасностях, с которыми они могут столкнуться при освещении финала Чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России.

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Теги публикации: Ирина Геращенко, Российская Федерация, чемпионат мира, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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