Геращенко призвала украинцев не ехать на Чемпионат мира по футболу в РФ

Вице-спикер отметила, что во время такой поездки существует угроза незаконного задержания

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко призвала граждан Украины воздержаться от поездки в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу. Об этом она сказала во время заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я очень прошу не забывать, что вызов Украине - это война. Пользуясь случаем, позвольте обратиться к тем пяти тысячам украинцев, которые якобы купили билеты на Чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут задержать. Затем украинская власть будет бессильна направить к вам консулов. Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать что либо, что происходит на территории РФ", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее Комитет защиты журналистов (CPJ) опубликовал предупреждение для представителей СМИ об опасностях, с которыми они могут столкнуться при освещении финала Чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России.