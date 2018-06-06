Комітет рекомендує Раді заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018

Комітет підтримав відповідний проект постанови №8343

Комітет Верховної ради з питань свободи слова підтримав проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу 2018, який проходитиме в Росії. Про це написала депутат ВР від фракції "Блок Петра Порошенка" Ольга Червакова на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Комітет підтримав проект постанови про заборону телеканалам транслювати чемпіонат світу з футболу", - зазначила нардеп.

Комітет підтримав проект постанови про заборону телеканалам транслювати чемпіонат світу з футболу. От буде западло, якщо Росія програє, а ми це не покажем ))) Опубліковано Olga Chervakova 6 червня 2018 р.

Крім того, медіаексперт Світлана Остапа у своєму Twitter також повідомила, що комітет підтримав відповідний проект постанови №8343.

"Комітет свободи слова підтримав проект постанови 8343 про недопущення трансляції ЧС з футболу в Росії", - написала вона.

Так, відповідний документ було внесено до парламенту 11 травня. Проектом пропонується визнати, що трансляція в Україні заходів, які відбуватимуться на території РФ у рамках проведення чемпіонату, вважатиметься такою, що порушує законні права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Росією частини території України.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови ВР Ірина Геращенко закликала громадян України утриматися від поїздки до Російської Федерації на Чемпіонат світу з футболу. "Шановні українці, десять разів подумайте над тим, чи варто їхати у країну- агресор, де вас можуть затримати. Потім українська влада буде безсила направити до вас консулів", - підкреслювала Геращенко.