Комітет рекомендує Раді заборонити нардепам брати у помічники родичів

Фото: Анастасія Красносільська (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу

Антикорупційний комітет Верховної ради рекомендував парламенту ухвалити законопроект №2203 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб". Про це заявила голова комітету Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, проект закону рекомендується прийняти за основу у першому читанні.

"Законопроект №2203. Зокрема, йдеться про пропозицію закрити можливість народним депутатам в якості помічників мати близьких осіб... Пропозиція ВРУ включити в порядок денний і рекомендувати ухвалити за основу", - заявила Красносільська.

Нагадаємо, законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат через прогули набув чинності в середу, 30 жовтня. А першого листопада документ був введений у дію.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше пояснив, що за пропуски засідань ВР без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать. За його словами, кошти на депутатські повноваження - досить чималі і навіть більше заробітної плати.

Додамо також, 29 жовтня Верховна рада України відхилила законопроект №1127 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (про кримінальну відповідальність народних депутатів України за неличное голосування), документ за основу підтримали лише 45 парламентаріїв. Профільний комітет рекомендував парламенту проект закону відхилити. Цей проект передбачав ув'язнення за неперсональне голосування.