Комітет рекомендує Раді ввести цивільну конфіскацію активів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Комітет Верховної ради України з питань запобігання та протидії корупції рекомендує парламенту схвалити запровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів. Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

Комітет схвалив законопроект № 1031, поданий президентів Володимиром Зеленським, який передбачає впровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів, а також повернення кримінальної відповідальності на незаконне збагачення. При цьому комітет рекомендував прийняти закон з поправками про терміни позовної давності і ретроактивності.

Документ, зокрема, пропонує доповнити Кримінальний кодекс положеннями, які встановлюють кримінальну відповідальність за придбання чиновником активів вартістю понад 15 тис. неоподатковуваних мінімумів вище його законних доходів.

Нагадаємо, закон Зеленського про незаконне збагачення був зареєстрований у Раді ще на початку червня.

Пізніше у партії "Слуга народу" підтвердили, що пропонується введення цивільної конфіскації незаконних активів. Новий механізм конфіскації буде проводитися за рішенням суду в цивільному порядку без обвинувального вироку.