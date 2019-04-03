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Комітет рекомендує Раді збільшити штрафи за пошкодження доріг

Новини » Політика    03.04.2019 - 16:46
Комітет рекомендує Раді збільшити штрафи за пошкодження доріг
Ілюстративне фото (УНІАН)

Відповідний закон рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти закон для збільшення штрафів за руйнування доріг, а саме за порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Зокрема, законопроектом №9137 пропонується збільшити розмір діючих штрафів за порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів і дорожнього перевезення небезпечних вантажів з 30-40 до 500-2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проектом також пропонується запровадити адміністративну відповідальність за рух транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та машин на гусеничному ходу проїзною частиною доріг з твердим покриттям та їх узбіччям у вигляді штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, запровадити відповідальність водіїв транспортних засобів, що здійснюють автоперевезення пасажирів та/або вантажів, за невиконання вимог уповноважених посадових осіб щодо зупинки та запровадити адміністративну відповідальність перевізників за порушення законодавства про автомобільні дороги тощо.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді України за результатами розгляду в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі про порушення перевезень небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів" №9137 прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Раді рекомендували прийняти закон для протидії перевантаження доріг автомобілями.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна залучить у 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій.

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