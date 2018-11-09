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Комітет рекомендує Раді встановити пільги при вступі на спеціальність з фізкультури

Новини » Спорт    09.11.2018 - 20:16
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Закон рекомендується прийняти за основу

Комітет парламенту з питань науки і освіти рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону №8356 про внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо пільг при вступі на спеціальність з фізичної культури і спорту молоді, яка професійно займається спортом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, законом пропонується законодавчо врегулювати питання заохочення молоді до зайняття спортом. Проектом планується передбачити пільгове зарахування осіб, яким присвоєно спортивний ранг кандидата у майстри спорту України, спортивні звання майстра спорту України, майстра спорту України міжнародного класу тощо, до державних і комунальних закладів вищої освіти фізичного виховання.

"Комітет з питань науки і освіти розглянув і прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо пільг при вступі на спеціальність з фізичної культури і спорту молоді, яка професійно займається спортом (№ 8356)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у 2015 році президент Петро Порошенко схвалив збільшення кількості уроків фізкультури в школах. Так, голова держави підписав відповідний закон № 453-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей".

Як писало РБК-Україна раніше, у 2013 році Кабінет міністрів пропонував Раді збільшити рухову активність дітей і молоді до 12 годин на тиждень.

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