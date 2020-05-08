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Комитет рекомендует Раде усилить ответственность за препятствование деятельности нардепов

Новости » Политика     08.05.2020 - 14:45
Комитет рекомендует Раде усилить ответственность за препятствование деятельности нардепов
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Законопроект №3354 позволит нардепам получать запрашиваемую информацию

Профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть законопроект "О внесении изменений в статьи Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса об усилении ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата, Счетной палаты, депутата местного совета". Об этом заявил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за последние годы было много вопросов к невыполнению законных требований депутатов.

"Когда мы действительно проанализировали, по уголовной статье за ​​последние годы было только одно производство. Хотя я думаю, что вопросов к невыполнению законных требований депутатов было значительно больше. Ставлю на голосование: рекомендовать ВРУ принять законопроект 3354 за основу и в целом", - заявил Монастырский

Так, комитет единогласно поддержал законопроект № 3354, поданный народными депутатами от "Слуги народа" Русланом Стефанчуком, Александром Качурой и Юлией Яцык.

По словам первого заместителя председателя Верховной рады Руслана Стефанчук, принятие этого закона позволит депутатам получать запрашиваемую информацию, которую часто не предоставляют государственные органы.

"Один из примеров, который мы имели возможность наблюдать, когда на официальный депутатский запрос, который был зачитан в стенах ВРУ, мы получили элементарную отписку, что мы, народные депутаты, не можем получить элементарную информацию о заработной плате некоторых работников или членов наблюдательных советов государственных предприятий", - заявил Стефанчук.

Напомним, соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 16 апреля.

Теги Новости Украины законопроектВерховная Радазапрос
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