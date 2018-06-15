Комитет рекомендует Раде упростить порядок госрегистрации актов гражданского состояния

Соответствующий законопроект рекомендуют принять за основу

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №6150 "О внесении изменений в закон "О государственной регистрации актов гражданского состояния" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно децентрализации и приближения к гражданам административных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния". Об этом сообщает информационное управление ВР.

Проектом планируется оптимизировать распределение полномочий между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти на разных уровнях административно-территориального устройства по принципу децентрализации. В этой связи предлагается, в частности, наделить исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов полномочиями в сфере госрегистрации актов гражданского состояния, а также упростить порядок госрегистрации актов гражданского состояния.

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной раде проект закона №6150 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.

При этом Главное научно-экспертное управление Рады в своем заключении высказывает ряд замечаний и предложений к законопроекту, в связи с чем предлагает по результатам рассмотрения в первом чтении вернуть законопроект субъекту законодательной инициативы на доработку.

Кроме того, комитет парламента по вопросам бюджета пришел к выводу, что положения проекта будут иметь влияние на показатели бюджета: приведут к увеличению поступлений в местные бюджеты от уплаты государственной пошлины в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния; потребуют расходов местных бюджетов для выполнения соответствующих полномочий (в полном объеме с 2023 года), расходов госбюджета, которые будут осуществляться за счет и в пределах ежегодно определенных бюджетных назначений на содержание органов юстиции.

Напомним, комитет рекомендует ВР принять за основу проект закона №8369 "О внесении изменений в закон "О службе в органах местного самоуправления".