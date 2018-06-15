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Комітет рекомендує Раді спростити порядок держреєстрації актів цивільного стану

НовиниПолітика    15.06.2018 - 12:32
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендують прийняти за основу

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №6150 "Про внесення змін до закону "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану". Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Проектом планується оптимізувати розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами децентралізації. У цьому зв’язку пропонується, зокрема, наділити виконавчі органи сільських, селищних та міських рад повноваженнями у сфері держреєстрації актів цивільного стану, а також спростити порядок держреєстрації актів цивільного стану.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній раді проект закону №6150 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

При цьому Головне науково-експертне управління Ради у своєму висновку висловлює низку зауважень та пропозицій до законопроекту, у зв’язку з чим пропонує за результатами розгляду в першому читанні повернути законопроект суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Крім того, комітет парламенту з питань бюджету дійшов висновку, що положення проекту матимуть вплив на показники бюджету: призведуть до збільшення надходжень до місцевих бюджетів від державного мита у сфері державної реєстрації актів цивільного стану; потребуватимуть витрат місцевих бюджетів для виконання відповідних повноважень (у повному обсязі з 2023 року), витрат держбюджету, що здійснюватимуться за рахунок та в межах щорічно визначених бюджетних призначень на утримання органів юстиції.

Нагадаємо, комітет рекомендує ВР прийняти за основу проект закону №8369 "Про внесення змін до закону" Про службу в органах місцевого самоврядування ".

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Теги публікації: комитет, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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