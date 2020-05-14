Комітет рекомендує Раді створити Державний аграрний реєстр

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний проект закону рекомендується ухвалити за основу

Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Вказано, що таке рішення нардепи ухвалили на засіданні 13 травня, яке відбулося у режимі відеоконференції.

Метою документу є удосконалення функціонування системи державної підтримки сільського господарства, усунення адміністративних перепон та витрат для сільськогосподарських товаровиробників при отриманні державної допомоги.

Зокрема, пропонується передбачити засади функціонування Державного аграрного реєстру як державної автоматизованої інформаційної системи збирання, обліку, накопичення, оброблення та надання інформації про виробників сільськогосподарської продукції та визначити принципи державної підтримки сільського господарства.

"За результатами розгляду та обговорення законопроекту, члени Комітету вирішили рекомендувати Верховні раді прийняти законопроект за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці березня у ВР зареєстрували законопроект №3295 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру і вдосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції".

Як писало РБК-Україна, в ніч на 31 березня Рада прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. Закон уже був опублікований у виданні "Голос України".

Автор: Юлия Струк