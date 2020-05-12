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В Раде рассмотрят создание Государственного аграрного реестра

Новости » Политика     12.05.2020 - 10:59
В Раде рассмотрят создание Государственного аграрного реестра
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Аграрный комитет определен главным по разработке соответствующего законопроекта

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрит законопроект о создании Государственного аграрного реестра. Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте парламента.

Указано, что рассмотрение документа состоится при наличии заключения Главного научно-экспертного управления.

"Законопроекты, по разработке которых комитет определен главным... Рассмотрение при наличии заключения ГНЭУ. Проект закона о внесении изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и других законов Украины о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции (р.№3295, н.д. С.Чернявский и др.)", - отмечается в повестке дня.

Напомним, в конце марта в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект №3295 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и других законов Украины о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции".

Как писало РБК-Украина, в ночь на 31 марта Рада приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов. Закон уже подписал глава государства Владимир Зеленский, он был опубликован в издании "Голос Украины".

Теги Новости Украины Верховная РадаРынок земли
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