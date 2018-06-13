Комітет рекомендує Раді утворити Держфонд розвитку лісового господарства

Відповідний законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет парламенту з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону № 8238 "Про внесення змін до Лісового кодексу України (щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення лісової галузі). Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

"Метою проекту закону є забезпечення удосконалення системи фінансування та розвитку лісового господарства для робіт з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, у тому числі південно-східного регіону України", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, проектом передбачається внесення змін до Лісового кодексу України. Відповідно до них, пропонується утворити Державний фонд розвитку лісового господарства у складі спеціального фонду державного бюджету України за рахунок надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої від рубок головного користування та інших надходжень, визначених законом про державний бюджет України.

При цьому Міністерство аграрної політики та продовольства України вказало, що законопроектом не передбачено забезпечення фінресурсами лісогосподарських державних підприємств нересурсних областей сходу та півдня України. Мінагрополітики вважає, що законопроект потребує доопрацювання.

Слід зазначити, що у Головному науково-експертному управлінні дійшли висновку, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)".