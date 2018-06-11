Комитет рекомендует Раде рассмотреть отчет Счетной палаты за 2017 год

Комитет также предоставил Счетной палате рекомендации, направленные на улучшение ее деятельности

Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде Украины рассмотреть на пленарном заседании отчет Счетной палаты за 2017 год. Об этом сообщает информационное управление ВР.

"Комитет по вопросам бюджета, рассмотрев отчет Счетной палаты за 2017 год, принял решение: рекомендовать Верховной раде Украины рассмотреть на пленарном заседании вопрос о представлении председателем Счетной палаты соответствующего отчета и по результатам рассмотрения принять к сведению отчет Счетной палаты за 2017 год", - сказано в сообщении.

Кроме того, комитет предоставил Счетной палате рекомендации, направленные на улучшение ее деятельности. В частности, комитет рекомендует ведомству срочно подать на утверждение ВР предложения по предельной численности аппарата Счетной палаты (с предоставлением финансово-экономического обоснования, включая соответствующие расчеты); обеспечить обнародование Регламента Счетной палаты на официальном сайте палаты и дальнейшее обнародование изменений в него.

Также рекомендуется размещать на официальном сайте Счетной палаты отчеты по результатам осуществления мероприятий государственного внешнего финансового контроля (аудита) и принятые по результатам их обсуждения решения палаты, кроме информации с ограниченным доступом; принять меры по расширению возможностей осуществления Счетной палатой финансовых аудитов с постепенным охватом таким аудитом всех главных распорядителей средств государственного бюджета.

Комитет рекомендует палате улучшить осведомленность общественности о ее деятельности, применяя при этом современные средства и формы распространения соответствующей информации (включая введение в Раде брифингов Счетной палаты по результатам аудита и других мероприятий государственного внешнего финансового контроля).

Кроме того, палате рекомендовано рассмотреть возможность обращения к одному из ведущих членов международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI) с просьбой осуществить внешнее оценивание деятельности Счетной палаты на соответствие международным стандартам аудита.

Напомним, комитет парламента по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде Украины принять к сведению отчет Кабинета министров о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год".