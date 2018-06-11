Комітет рекомендує Раді розглянути звіт Рахункової палати за 2017 рік

Комітет також надав Рахунковій палаті рекомендації, спрямовані на поліпшення її діяльності

Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній раді України розглянути на пленарному засіданні звіту Рахункової палати за 2017 рік. Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

"Комітет з питань бюджету, розглянувши звіт Рахункової палати за 2017 рік, ухвалив рішення: рекомендувати Верховній раді України розглянути на пленарному засіданні питання щодо представлення головою Рахункової палати відповідного звіту та за наслідками розгляду взяти до відома звіт Рахункової палати за 2017 рік", - сказано у повідомленні.

Крім того, комітет надав Рахунковій палаті рекомендації, спрямовані на поліпшення її діяльності. Зокрема, комітет рекомендує відомству терміново подати на затвердження ВР пропозиції щодо граничної чисельності апарату Рахункової палати (з наданням фінансово-економічного обґрунтування, включаючи відповідні розрахунки); забезпечити оприлюднення Регламенту Рахункової палати на офіційному веб-сайті палати та подальше оприлюднення змін до нього.

Також рекомендується розміщувати на офіційному веб-сайті Рахункової палати звіти за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) і прийняті за результатами їх обговорення рішення палати, крім інформації з обмеженим доступом; вжити заходів щодо розширення можливостей здійснення Рахунковою палатою фінансових аудитів з поступовим охопленням таким аудитом всіх головних розпорядників коштів державного бюджету.

Комітет рекомендує палаті покращити обізнаність громадськості щодо її діяльності, застосовуючи при цьому сучасні засоби та форми розповсюдження відповідної інформації (включаючи запровадження у Раді брифінгів Рахункової палати щодо результатів аудитів та інших заходів державного зовнішнього фінансового контролю).

Крім того, палаті рекомендовано розглянути можливість звернення до одного з провідних членів міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) з проханням здійснити зовнішнє оцінювання діяльності Рахункової палати щодо відповідності міжнародним стандартам аудиту.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань бюджету рекомендує Верховній раді України прийняти до відома звіт Кабінету міністрів про виконання закону "Про державний бюджет України на 2017 рік".