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Комитет рекомендует Раде принять к сведению отчет Кабмина о выполнении госбюджета-2017

НовостиПолитика    08.06.2018 - 22:54
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

В комитете предлагают Раде поручить Кабмину относительно улучшения управления бюджетными средствами

Комитет парламента по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде Украины принять к сведению отчет Кабинета министров о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год". Об этом сообщает информационное управление парламента.

Так, согласно отчету, в 2017 году госбюджет выполнен по доходам в сумме 793 441,8 млн гривен, по расходам - ​​839 453 млн гривен, по объему возврата кредитов - 5 988,4 млн гривен и по объему предоставления кредитов - 7859, 3 млн гривен, с дефицитом в сумме 47 882,1 млн гривен.

Указано, что в комитете по вопросам бюджета разработан проект постановления ВР "Об отчете о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год", в котором предлагается ВР отчет принять к сведению и дать поручение Кабмину относительно улучшения управления бюджетными средствами для учета в процессе выполнения бюджета в 2018 году и при формировании проекта бюджета на 2019, включая учет соответствующих выводов и предложений Счетной палаты.

"Комитет по вопросам бюджета принял решение: рекомендовать Верховной раде Украины отчет Кабинета министров Украины о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год" принять к сведению и предоставить соответствующие поручения Кабинета министров согласно проекту постановления Верховной рады, подготовленному народными депутатами Украины - членами комитета по вопросам бюджета (№8216-д)", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет парламента по вопросам бюджета рекомендует ВР вернуть Кабинету министров на доработку проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, комитет, Верховная Рада, госбюджет-2017  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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