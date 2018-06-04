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Интервью

С начала года инвестиции в сельское хозяйство составили более 10,5 млрд гривен, - МинАП

НовостиПромышленность    04.06.2018 - 18:28
Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия украины (РБК-Украина)
Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия украины (РБК-Украина)

Основным источником финансирования остаются собственные средства предприятий и организаций

В Украине по итогам января-марта 2018 года инвестиции в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных с ними услуг составили 10521,7 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Как сообщается, данный показатель на 9,5% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Как отмечается, в i квартале 2018 года инвестиции в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составили 4,5 млрд гривен.

"Это больше на 56% чем в январе-марте 2017 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что основным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 76,2% общего объема.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал присоединиться к подготовке законопроекта относительно формирование стратегии регионального развития п'пяти западных областей.

 

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Теги публикации: Министерство аграрной политики, инвестиции, МинАП, сельское хозяйство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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