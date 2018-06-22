Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Комітет рекомендує Раді прийняти законопроект щодо держпідтримки с/г кооперації

НовиниАПК    22.06.2018 - 20:31
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект № 6527-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо становлення і розвитку сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки" (доопрацьований). Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Так, комітет на своєму засіданні 21 червня розглянув проект закону № 6527 "Про сільськогосподарську кооперацію" та законопроект № 6527-1, доопрацьований. Зазначається, що доопрацьований законопроект було підготовлено комітетом на основі законопроекту №6527.

"За результатами обговорення комітет вирішив внести на розгляд Верховної ради України доопрацьований в комітеті проект закону України про сільськогосподарську кооперацію та рекомендувати Верховній раді України зазначений законопроект прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за підсумками січня-березня 2018 року інвестиції у сільське господарство, полювання та надання пов'язаних з ними послуг склали 10521,7 млн гривень.

Після отримання томосу Рада має прийняти закон щодо перереєстрації усіх парафій церкви Комітет підтримав ратифікацію угоди з Німеччиною про працевлаштування членів сімей дипломатів
Теги публікації: сельское хозяйство, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся