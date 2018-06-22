Комітет рекомендує Раді прийняти законопроект щодо держпідтримки с/г кооперації

Законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект № 6527-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо становлення і розвитку сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки" (доопрацьований). Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Так, комітет на своєму засіданні 21 червня розглянув проект закону № 6527 "Про сільськогосподарську кооперацію" та законопроект № 6527-1, доопрацьований. Зазначається, що доопрацьований законопроект було підготовлено комітетом на основі законопроекту №6527.

"За результатами обговорення комітет вирішив внести на розгляд Верховної ради України доопрацьований в комітеті проект закону України про сільськогосподарську кооперацію та рекомендувати Верховній раді України зазначений законопроект прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за підсумками січня-березня 2018 року інвестиції у сільське господарство, полювання та надання пов'язаних з ними послуг склали 10521,7 млн гривень.