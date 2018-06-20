Комітет рекомендує Раді прийняти законопроект про запуск ВАКС

Законопроект рекомендують прийняти за основу та в цілому

Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній раді прийняти за основу і в цілому законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Так, члени комітету розглянули проект закону на своєму засіданні 20 червня.

"За результатами голосування члени комітету 17 голосами "за" при одному "утримався" підтримали законопроект за основу та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок депутати Верховної ради України відмовилися включити до порядку денного законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС). Спікер ВР Андрій Парубій підкреслив, що повторно запропонує включити документ до порядку денного в четвер після розгляду законопроекту про нацбезпеку.