Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Комітет рекомендує Раді прийняти законопроект про запуск ВАКС

НовиниПолітика    20.06.2018 - 16:10
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Законопроект рекомендують прийняти за основу та в цілому

Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній раді прийняти за основу і в цілому законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Так, члени комітету розглянули проект закону на своєму засіданні 20 червня.

"За результатами голосування члени комітету 17 голосами "за" при одному "утримався" підтримали законопроект за основу та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок депутати Верховної ради України відмовилися включити до порядку денного законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС). Спікер ВР Андрій Парубій підкреслив, що повторно запропонує включити документ до порядку денного в четвер після розгляду законопроекту про нацбезпеку.

Комiтет з питань економічної політики розпочав розгляд звіту Кабміну Рада розглянула майже 200 поправок до законопроекту про нацбезпеку
Теги публікації: комитет, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся