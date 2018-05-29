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Комитет рекомендует Раде принять законопроект о создании безопасных условий труда

НовостиПолитика    29.05.2018 - 11:42
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Проект рекомендуют принять за основу

Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует Верховной раде принять за основу правительственный законопроект №8045 о создании надлежащих, безопасных и здоровых условий труда. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Проект был рассмотрен на заседании комитета 23 мая. При рассмотрении отмечалось, что актом предлагается внести изменения в закон "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Проектом также предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, законы "Об охране труда" и "О занятости населения", которыми устанавливается, что госнадзор за соблюдением законов и других нормативных актов об охране труда и госконтроль за соблюдением законодательства о занятости населения будет осуществляться в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

"По мнению авторов законопроекта, реализация его положений приведет к восстановлению полноценного государственного горного надзора, государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране труда, гигиене труда в соответствии с требованиями конвенций Международной организации труда", - указано в сообщении.

Комитет, в целом поддерживая законопроект, высказал замечания к нему. В частности, парламентарии отметили, что предложение об осуществлении госнадзора за соблюдением законов и других нормативных актов об охране труда и госконтроля за соблюдением законодательства о занятости населения в порядке, определенном КМУ, не согласуется с изменениями, которые предлагается внести в этом же проекте, согласно которым меры контроля осуществляются органами госнадзора и контроля по соблюдению законодательства о труде и занятости населения в установленном настоящим законом порядке с учетом особенностей, определенных законами в соответствующих сферах и международными договорами.

Напомним, как сообщалось, Кабмин предлагает Раде разрешить женщинам работать в шахте.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, комитет, трудоустройство, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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