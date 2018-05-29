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Комітет рекомендує Раді прийняти законопроект щодо створення безпечних умов праці

НовиниПолітика    29.05.2018 - 11:42
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Проект рекомендують прийняти за основу

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує Верховній раді прийняти за основу урядовий законопроект №8045  щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Проект було розглянуто на засіданні комітету 23 травня. Під час розгляду зазначалося, що актом пропонується внести зміни до закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Проектом також пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, законів "Про охорону праці" та "Про зайнятість населення", якими встановлюється, що держнагляд за додержанням законів та інших нормативних актів про охорону праці та державний контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення здійснюватиметься у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

"На думку авторів законопроекту, реалізація його положень призведе до відновлення повноцінного державного гірничого нагляду, державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, охорону праці, гігієну праці відповідно до вимог конвенцій Міжнародної організації праці", - вказано у повідомленні.

Комітет, в цілому підтримуючи законопроект, висловив зауваження до нього. Зокрема, парламентарі зазначили, що пропозиція щодо здійснення держнагляду за додержанням законів та інших нормативних актів про охорону праці та держконтролю за додержанням законодавства про зайнятість населення у порядку, визначеному КМУ, не узгоджується із змінами, які пропонується внести у цьому ж проекті, згідно з якими заходи контролю здійснюються органами держнагляду та контролю з додержання законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

Нагадаємо, як повідомлялося, Кабмін пропонує Раді дозволити жінкам працювати в шахті.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, комитет, трудоустройство, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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