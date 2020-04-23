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Комитет рекомендует Раде принять закон об облачных услугах

Новости » Телеком & IT     23.04.2020 - 10:37
Комитет рекомендует Раде принять закон об облачных услугах
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет парламента по вопросам цифровой трансформации рекомендует принять в первом чтении законопроект об облачных услугах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета 22 апреля.

"Комитет поддержал и рекомендовал Верховной раде принять в первом чтении законопроект №2655 об облачных услугах, предусматривающий урегулирование правоотношений между государственными органами исполнительной власти, местными органами самоуправления, государственными предприятиями и поставщиками облачных услуг", - указано в сообщении.

При этом ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать внедрению новейших технологий в публичном секторе и создаст условия для эффективного использования государственных ресурсов.

Напомним, ранее цифровой комитет рекомендовал ВР принять законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях" за основу. Документ определяет правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливает полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций.

Как писало РБК-Украина, ВР приняла за основу законопроект об уголовной ответственности за разрушение телекоммуникационных сетей.

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