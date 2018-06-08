Комітет рекомендує Раді взяти до відома звіт Кабміну про виконання держбюджету-2017

У комітеті пропонують Раді надати доручення Кабміну щодо поліпшення управління бюджетними коштами

Комітет парламенту з питань бюджету рекомендує Верховній раді України взяти до відома звіт Кабінету міністрів про виконання закону "Про державний бюджет України на 2017 рік". Про це повідомляє інформаційне управління парламенту.

Так, згідно зі звітом, у 2017 році держбюджет виконано за доходами у сумі 793 441,8 млн гривень, за видатками - 839 453 млн гривень, за обсягом повернення кредитів - 5 988,4 млн гривень та за обсягом надання кредитів - 7 859,3 млн гривень, з дефіцитом у сумі 47 882,1 млн гривень.

Вказано, що у комітеті з питань бюджету розроблено проект постанови ВР "Про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2017 рік", в якому пропонується ВР звіт взяти до відома та надати доручення Кабміну щодо поліпшення управління бюджетними коштами для врахування у процесі виконання бюджету у 2018 році та при формуванні проекту бюджету на 2019 рік, включаючи врахування відповідних висновків і пропозицій Рахункової палати.

"Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній раді України звіт Кабінету міністрів України про виконання закону "Про державний бюджет України на 2017 рік" взяти до відома та надати відповідні доручення Кабінету міністрів згідно з проектом постанови Верховної ради, підготовленим народними депутатами України-членами комітету з питань бюджету (№ 8216-д)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань бюджету рекомендує ВР повернути Кабінету міністрів на доопрацювання проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки.