Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Комітет рекомендує Раді взяти до відома звіт Кабміну про виконання держбюджету-2017

НовиниПолітика    08.06.2018 - 22:54
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

У комітеті пропонують Раді надати доручення Кабміну щодо поліпшення управління бюджетними коштами

Комітет парламенту з питань бюджету рекомендує Верховній раді України взяти до відома звіт Кабінету міністрів про виконання закону "Про державний бюджет України на 2017 рік". Про це повідомляє інформаційне управління парламенту.

Так, згідно зі звітом, у 2017 році держбюджет виконано за доходами у сумі 793 441,8 млн гривень, за видатками - 839 453 млн гривень, за обсягом повернення кредитів - 5 988,4 млн гривень та за обсягом надання кредитів - 7 859,3 млн гривень, з дефіцитом у сумі 47 882,1 млн гривень.

Вказано, що у комітеті з питань бюджету розроблено проект постанови ВР "Про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2017 рік", в якому пропонується ВР звіт взяти до відома та надати доручення Кабміну щодо поліпшення управління бюджетними коштами для врахування у процесі виконання бюджету у 2018 році та при формуванні проекту бюджету на 2019 рік, включаючи врахування відповідних висновків і пропозицій Рахункової палати.

"Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній раді України звіт Кабінету міністрів України про виконання закону "Про державний бюджет України на 2017 рік" взяти до відома та надати відповідні доручення Кабінету міністрів згідно з проектом постанови Верховної ради, підготовленим народними депутатами України-членами комітету з питань бюджету (№ 8216-д)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань бюджету рекомендує ВР повернути Кабінету міністрів на доопрацювання проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки.

У Кабміні анонсували засідання Номінаційного комітету з відбору членів наглядових рад УЗ та "Укренерго" Раді пропонують дозволити Генштабу залучати до ООС добровольців
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, комитет, Верховна Рада, госбюджет-2017  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся