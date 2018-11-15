Комитет рекомендует Раде повысить штрафы за грубое нарушение правил рыболовства

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Соответствующий закон рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9125 о повышении штрафов за грубое нарушение правил рыболовства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Соответствующее решение комитет принял в ходе заседания 7 ноября.

"На заседании комитета 7 ноября необходимость его принятия обосновывалась низким уровнем существующих штрафов, в последнее установленные в 2003 году, а также тем, что размеры штрафов не соответствуют экономической ситуации в стране (включая уровень инфляции)", - подчеркнули в комитете.

Подчеркивается, что низкие суммы штрафов не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности, а их повышение позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный и местные бюджеты.

"Члены комитета считают, что принятие законопроекта будет способствовать рациональному использованию и охране окружающей природной среды... Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране водных биоресурсов и среды их обитания", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров предлагает Раде принять законопроект №9125, которым предлагается усилить ответственность за нарушение гражданами и должностными лицами правил использования объектов животного мира. Документ был зарегистрирован в парламенте 24 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин одобрил соответствующий проект закона в начале сентября.